Популярный украинский музыкант и фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя, который с начала войны пошел служить в украинское войско, отправив жену и детей за границу, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил фото со своего выступления и рассказала о первом сначала войны сольном концерте группы "Антитела".

На новой фотографии Тарас запечатлен на сцене с микрофоном в руках. Артист признался, что сцену пришлось покорять заново, а микрофон оказался тяжелее, чем раньше. На снимке исполнитель появился в скромном наряде с яркой зеленой кофтой и бежевым пиджаком, а на его лице появилась более густая борода.

В подписи к публикации Тополя написал: "Киев. Вечер – триста седьмой. Настроение – отвыкли от… Месяц – своенравная сцена. Первый сольный концерт Antytila/Антитела с начала великой войны. Ощущение как будто снова учишься ходить. И играть. И петь. Микрофон оказался тяжелее, чем казалось. Сцена как дикий мустанг, поэтому пришлось укротить. Но благодаря вам, люди, все удалось. Спасибо! Слава ВСУ! Слава Украине!".

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