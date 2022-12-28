Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая летом вынуждена была уволится с телеканала "Украина" и перешла работать на канал "ДОМ", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила в сторис видео, на котором показала закулисье своей работы.

Как оказалось, Лилия приехала в Одессу, где на вокзале проводила съемки со своей командой. Так, зрители могут увидеть "работу в поле", когда телезвезда снимается вне студии своего телеканала. Как видно, перед камерой артистка появилась в стильной разноцветной юбке и белом свитере, поверх которого накинула синее пальто. Волосы телезвезды распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и сосредоточенный вид.

В подписи к одной из сторис Ребрик написала: "Вчера снимали очень трогательную встречу. Наплакались все. Поэтому, если хотя бы иногда не бодриться, то можно сойти с ума от эмоций. Смотрите до конца". К слову, в конце ролика телеведущая выходит из кадра и шутливо врезается в стену.

Вторую сторис она подписала: "Вообще, снимать на вокзале – тот еще квест. Нужно успеть записать подводки между объявками".

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