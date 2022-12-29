Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий Даниэль Салем, который с начала войны пошел защищать Украину от российских оккупантов, продолжает служить вместе с товарищами. Он не так часто показывает в Инстаграм информацию о себе, но всегда впечатляет кадрами.

Так, в этот раз Даниэль, который после 24 февраля отправился на фронт, показал свое детское фото. По словам знаменитости, архивный кадр был сделан в 1986 году в Херсоне и ему приятно снова вернуться в украинский город.

Так совпало, что сейчас Салем в составе своего подразделения защищает именно этот город.

"Фото сделано в 1986 году! И фото сделано в Херсоне! Через 36 лет я снова здесь и рад этому! Всегда был габаритным и много ел" – написал ведущий.

На кадре видно счастливого маленького Даниэля с пышной светлой шевелюрой.

Вместе с побратимами сейчас шоумен находится в освобожденном от оккупантов Херсоне. На видео Даниэль Салем показал, как они пересекают на лодке реку. Ролик ведущий сопровождал лирическим треком.

"Здесь могла бы звучать другая музыка, ну, например, black sabath (war pigs), но в такие времена хочется немного лирики. Херсон (левый берег)", — написал Даниэль Салем.

Напомним, беда у Даниэля Салема, ведущий эмоционально обратился к обидчику.

Также Politeka писала, что Даниэль Салем поразил редкими кадрами со своей дочерью.

Как Politeka сообщала, Салем назвал звездных коллег, которые его неприятно удивили после вторжения рф.