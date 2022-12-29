Популярный украинский исполнитель, музыкант и бывший участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородный), который несколько месяцев назад ушел из продюсерского центра Потапа и Ирины Горовой, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз артист выложил кадры из нового клипа и рассказал о его создании.

Как казалось, Позитив решил снять клип на песню, которую спел вместе с эффектной певицей Анной Тринчер. Этот трек "Какой ты казак" артисты презентовали чуть ранее, а теперь еще и клип сняли.

"Друзья! Поздравляю всех с премьерой видео "Какой ты казак". Наш @annatrincher_official клип – это визуализация того, насколько сильны украинские женщины и мужчины. В нем мы с Аней встречаемся в дружеском батле юношей против девушек, в финале которого побеждает Она. Это реверанс в сторону всех женщин, показывающих на фронте свое мужество. В конце концов, Future is female. Женщина – это любовь. Женщина – это Украина", - рассказал Алексей в подписи к публикации.

Однако в комментариях к видео началась бурная дискуссия, в ходе которой некоторые пользователи раскритиковали клип:

"Мне не очень зашло. И Тринчер с голым задом как-то здесь не очень уместно".

"Трек на повторе, но с компом печаль вышла".

"Не приятно смотреть сейчас на такую одежду, ботфорты".

"Время и Стекло 2". Новый состав".

"Стиль и образ Тринчер – отвращение".

"Кринжатина. Твои другие треки намного лучше".

"Песня о казачке и казаке, написанная ко Дню казачества, а Тринчер с голой задницей и сладострастным взглядом".

"Боже, какой стыд".

"Казачка вышла не скромная. Позитив как всегда красавчик".

Напомним, "Никогда не выйдет": Гросу показала кадры со съемок клипа, над которым работала перед началом войны.

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