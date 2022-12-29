На своей странице в Instagram ведущая рассказала, что главный разведчик Кирилл Буданов приехал поддержать украинских военных в Бахмуте (фото 3). По фотографиям, появившимся во время его пребывания в городе, высчитали, что от российских позиций его отделяли 666 метров (фото 4).



В Украине от 24 февраля по официальным данным ООН погибли около 7 тысяч гражданских граждан, среди них 429 детей. Это только подтвержденные случаи. На самом деле погибших может быть гораздо больше.



Также Маричка Падалко сообщила, что на войне погибли родные братья Виктор и Константин Кравченко из города Христиновка Черкасской области. Им было 24 и 26 – единственные у родителей (фото 5).

В подборке лучших фото года от The Guardian есть фото Сальвана Джорджеса для The Washington Post, которое он сделал в Украине 5 марта. На снимке (фото 1) изображены супруги, которые прощаются на железнодорожном вокзале в Одессе.

«Я шел по перрону, когда увидел свет из окна. Там был мужчина, эмоционально прощавшийся с женщиной. Я отложил камеру. Это может быть их последнее прощание: я не смею его прерывать. Но мужчина кивнул, поэтому я начал фотографировать. Я заметил, что плачу за камерой. Когда поезд тронулся, мужчина шел за ним вдоль платформы. Когда он не успевал, вернулся ко мне со слезами на глазах. Мы вместе стояли молча», — цитирует Маричка Падалко фотографа.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.