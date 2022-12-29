Популярная украинская певица Алина Гросу, которая с начала войны оставалась в Украине, а недавно отправилась в Лос-Анжелес на учебу, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка опубликовала нарезку видео, в котором показала свои самые яркие роли в кино и сериалах.
Как известно, Алина не только успешная певица, но и яркая актриса, на ее счету несколько значительных ролей в кино и сериалах. Так, в своей нарезке артистка показала некоторые из своих образов на съемках.
В подписи к публикации Гросу написала: "С международным днем КИНО. Верю в то, что и в нашей стране скоро появится время для восстановления этого искусства. И оно будет на самом высоком уровне".
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:
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"Какой ваш любимый? Я хочу посмотреть, но не знаю какой".
"А можно прописать названия фильмов в которых принимали участие,
возможно какой-то пропустила".
"Вам нужно сделать чек-лист со всеми фильмами, где вы снимались. Я бы все пересмотрела".
"Прекрасная актриса, певица, девушка! Песня очень хорошая!".
"У вас должно быть все хорошо! И пусть так и будет!".
"А кадры из неизданного клипа? Надеюсь мы его увидим в переводе".
"Алиночка, спасибо! Это супер!".
"Нарезка такая классная. Алин, поздравляю".
"Супер, красотка. Счастье тебе в новом году и любви".
Напомним, "Никогда не выйдет": Гросу показала кадры со съемок клипа, над которым работала перед началом войны.
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