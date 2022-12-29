Популярная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая с начала войны вместе со своим коллективом активно гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо делится яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Саша выложила несколько снимков, на которых предстала в новом образе.

Как видно, на новых фотографиях Александра запечатлена в интересной локации и снята вблизи. Перед камерой она пояивлась в черном наряде с белыми воротником. При этом внимание привлекают роскошные распущенные волосы певицы, которые мягкими волнами уложены на плечи. На лице Саши яркий макияж с эффектом кошачьих глаз, при этом можно заметить, что она сильно похудела.

В подписи к публикации Зарицкая написала: "Друзья, а кто из вас в Испании? 18:01 будем ждать на концерте в Барселоне, а 19:01 – Мадриде. Уже готовимся к нашей встрече". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:

"Шикарная".

"Господи, мы счастливы видеть вашу красоту".

"Ну какая красавица".

"Дар речи отняло от красоты. Саша, ты космос".

"Саша, ты красавица".

"Красивая".

"Волосы шикарные".

"Какая красавица!".

Напомним, "Никогда не выйдет": Гросу показала кадры со съемок клипа, над которым работала перед началом войны.

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