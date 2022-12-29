Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая прекратила деятельность в россии и заявила о своей проукраинской позиции, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила несколько необычных фото и подвела своеобразные итоги года.

На новых фотографиях Светлана запечатлена в интересной темной локации, ее силуэт подчеркивает тусклый свет. На фотографиях артистка стоит боком к камере и рассматривает себя в небольшое зеркальце.

В подписи к публикации Лобода подвела небольшие итоги этого года, когда началась война:

"Каждый человек – зеркало. Мы ловим отражения, мы пытаемся разглядеть то, что скрыто стеной дыма и тумана наших, порой ложных представлений о себе и о других. Этот год беспощадно срывал маски! У некоторых маски настолько приросли к лицу, что чуда так и не случилось. Но все же те, кто смотрел в зеркало долго и пристально, понимал, что прежняя жизнь закончилась и наступает новая эра и на этом новом витке – ты либо герой, либо убийца, либо орудие мести, либо узник совести, ты либо мутант-людоед, либо человек чести и достоинства. Известный вопрос милосердие или справедливость? Сегодня я отвечу, что милосердие, как родинка на щеке, ее не спрятать, если это качество живет в тебе. Милосердие всегда справедливо, потому что то, что уберегает от зла и есть высший закон!".

Напомним, "Никогда не выйдет": Гросу показала кадры со съемок клипа, над которым работала перед началом войны.

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