Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая возобновила съемки своего ютуб-шоу "Экзамен", показала в своем Instagram фрагмент нового интервью. В этот раз героем программы стал известный телеведущий, а ныне волонтер Сергей Притула.

По словам Маши, они с Сергеем дружат уже 15 лет, и она видела его в разных ситуациях – и в работе, и за кадром, и в обычной жизни. Однако, сейчас открыла его заново.

"Если бы хоть раз мне тогда сказали, что когда-то я буду стоять посреди @prytulafoundation и слушать, как мой веселый и талантливый друг рассказывает об особенностях работы разных дронов и еще груды военного оборудования, что он скажет то, что он скажет в этом интервью на всю страну, я бы подумала, что кто-то перебрал красненького", - рассказала Ефросинина.

Как оказалось, в интервью Маше Притула сделал откровенное заявление, что после победы он больше не вернется к развлекательным телевизионным шоу, в которых снимался многие годы до войны.

"Мы пытались показать вам все изменения, которые произошли в @siriy_ru, но люблю я этого парня за то, что даже после такой основательной беседы, нам еще будет, о чем поговорить", - подытожила Ефросинина.

Напомним, "Никогда не выйдет": Гросу показала кадры со съемок клипа, над которым работала перед началом войны.

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