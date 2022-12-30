В этот раз у себя в Instagram модельер признался, что когда он был маленьким, родители не имели возможности дарить ему подарки.

"Детство у каждого из нас с чем-то ассоциируется. У кого-то всплывают воспоминания лимонада «Дюшес», кто-то вспоминает игру «Казаки – разбойники», любимые мультфильмы, сказки… У детства много ассоциаций, но есть то, что сочетает эти разные вещи — это радость. Набор акварельки и новенький альбом формата А4, лежащий на полке магазина, мог стать чьей-то сказочной мечтой, и стал, моей мечтой, моей детской, такой, казалось на тот момент, недостижимой мечтой. В детстве мои родители не имели возможности дарить мне подарки… но мечта осталась", - пишет Андре Тан.

Уже когда он вырос, сам купил себе тот альбом и ту несчастную акварельку. Дизайнер осознал силу детских мечтаний и теперь пытается делать что-нибудь, чтобы другие дети не испытывали нужды в таких простых вещах, как эмоция от полученного подарка.

Андре Тан приобщился к одной из благотворительных акций, организовавшей детям рождественскую сказку.

"Организация этой акции была действительно непростой. Мы столкнулись с множеством проблем в процессе — команда очень переживала, потому что нам нужно было перевезти более 10 000 подарков из Словакии; мы отложили на 3 недели много наших проектов, поскольку процесс получения и транспортировки подарков был очень ресурсозатратным. Но я знаю, что результат стоит того — каждая улыбка, каждый звук смеха деток, так искренне радовавшихся своему подарку, доказывали, что мы делаем все правильно", — похвастался он.

Напомним, Андре Тан показал, какая верхняя одежда будет актуальна этой зимой, а что носить не стоит.

Как сообщала Politeka, Андре Тан признался, как рождение дочери изменило его жизнь.

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