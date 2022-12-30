Камалия, считающаяся самой богатой певицей Украины благодаря своему мужу-миллиардеру Мохаммаду Захуру, похвасталась съемками в их дворце.

Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близнецов Мирабеллу и Арабеллу Захур. Из-за полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с мужем и детьми уехала в Великобританию, но позже сама вернулась в Украину.

Недавно певица ездила в Пакистан, где дала серию концертов, чтобы помочь собрать средства для пострадавших от ужасного наводнения на родине своего мужа, а затем наконец-то воссоединилась с семьей.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка разместила кадры закулисья съемок своего нового клипа. Съемки проходили при выключении света прямо во дворце семейства. Режиссер Елена Винярская в кадре на русском языке раздает команды Камалии, Мохаммаду Захуру и их дочерям, сидящим на диване в гостиной с дорого-богатым интерьером: с огромным камином, колоннами, позолотой и т.д.

"Украинцы из любой ситуации найдут выход! Потому что Украинцы - несокрушимые 💪🏻💛💙 Снимаем видео дома, у камина и генератор нам в помощь!", - написала Камалия под видео.

Напомним, самая богатая певица Украины Камалия неожиданно попросила о помощи.

Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины Камалия покрасовалась перед украинцами с новой песней.

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