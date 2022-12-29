Артист с начала полномасштабного вторжения россии активно гастролирует с благотворительными концертами в поддержку украинских защитников и пострадавших от войны. В этот раз в сторис на своей странице в Instagram Melovin сообщил, что попал в аварию. На опубликованных кадрах видно, что на дороге столкнулись легковушка и микроавтобус.

Константин серьезных травм не получил, но пожаловался на головную боль и в колене.

"Отпраздную этот день как еще один день рождения. Голова болит и колено. Но спасибо Вселенной, что живой", — написал Melovin.

Ранее сообщалось, что украинский актер и боец ​​ВСУ Павел Алдошин после ДТП с его боевой машиной обратился за помощью к украинцам. Автомобиль слетел с дороги из-за гололедицы и не совсем зимней резины.

"И это произошло уже в тылу. Это самое печальное, что сколько он проехал и вывез, а на дороге из-за "невежливых" водителей случается подобное. Подрезал и поехал дальше, то ли сознательно не увидев в зеркало, что там машину развернуло на 180⁰", – рассказал актер и объявил о сборе средств на ремонт авто. Нужно было собрать около 73 тыс. грн.

Напомним, звезда "1+1" Маричка Падалко сообщила о двойной трагедии с родными братьями.

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар из "Танцы со звездами" пожаловалась украинцам на перемены в жизни и трудности.

Также Politeka писала, что Лилия Ребрик приехала на съемки и показала, как изменилась Одесса из-за войны.