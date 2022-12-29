На своїй сторінці в Instagram ведуча розповіла, що головний розвідник Кирило Буданов приїхав підтримати українських військових в Бахмуті (фото 3). За фотографіями, що з’явилися під час його перебування в місті, вирахували, що від російських позицій його відділяли 666 метрів (фото 4).



В Україні від 24 лютого за офіційними даними ООН загинуло близько 7 тисяч цивільних громадян, з-поміж них 429 дітей. Це лише підтверджені випадки. На справді загиблих може бути значно більше.



Також Марічка Падалко повідомила, що на війні загинуло рідні брати Віктор та Костянтин Кравченки з міста Христинівка Черкаської області. Їм було 24 і 26 – єдині в батьків (фото 5).

У добірці найкращих фото року від The Guardian є також фото Сальвана Джорджеса для The Washington Post, яке він зробив в Україні 5 березня. На знімку (фото 1) зображене подружжя, яке прощається на залізничному вокзалі в Одесі.

«Я йшов по перону, коли побачив світло з вікна. Там був чоловік, який емоційно прощався з жінкою. Я відклав камеру. Це може бути їхнє останнє прощання: я не маю права його переривати. Але чоловік кивнув, тож я почав фотографувати. Я помітив, що плачу за камерою. Коли потяг рушив, чоловік ішов за ним вздовж платформи. Коли він не встигав, повернувся до мене зі сльозами на очах. Ми стояли разом мовчки», — цитує Марічка Падалко фотографа.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.