На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася враженнями від міста напередодні Нового року.

"Передноворічна Одеса! Сьогодні знімали тут новий епізод проекту «Дочекаюсь!». Щаслива бути причетною до повернення українців додому. Маю надію, що зовсім скоро всі українські родини, які зараз не разом, не на рідній землі , зможуть нарешті об’єднатися. Адже той, хто чекає, обов’язково дочекається. Обожнюю Одесу у будь-яку пору року: за море, за вулочки і вулиці, за метушливих туристів, за смачну кухню і неповторних гостинних одеситів", — пише Лілія Ребрик.

Раніше у цей час сюди з’їжджалися десятки тисяч туристів, аби зустріти новий рік біля моря.

"Одеса сяяла, звучала музикою і гомоном людей з усіх куточків України й світу. Тепер повсюди звуки генераторів, напівпітьма, туристів менше. Місто - ласий шматочок для ворога, так, ласий, але занадто непідступний, невідступний, міцний! І тут завжди вирує життя! А всі, хто поклав на нього око, - йдіть за кораблем! Зізнаюся тобі в коханні, Одесо!", — додала ведуча.

Лілія Ребрик багато років була зіркою шоу "Ранок з Україною" на каналі "Україна", поки він у липні не припинив своє мовлення. Пізніше вона стала ведучою проекту "Ранок вдома" на телеканалі "ДОМ", а тепер також веде нову програму "Дочекаюсь", де допомагає зустрітись людям, яких розлучила війна.

Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.

Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.