Цього разу в сторіс на своїй сторінці в Instagram зірка, сидячи в машині, записала відеозвернення до шанувальників, у якому поскаржилася на труднощі в побуті.
"За 40 років життя, я вибудувала свій сімейний менеджмент таким чином, що не займалась рутинними побутовими справами. Останній рік все повністю змінилось і досі звикаю до режиму: мама-домогосподарка...", — розповіла Катерина Кухар.
Балерина зізналася, що тепер їй доводиться самостійно думати, чим погодувати дітей, займатися прибиранням.
"Я просто захоплююсь мамами, яким легко дасться побут... Чесно кажучи, у мене іноді йде дах, як все встигати з дітьми. Тому мені важко зараз даються регулярні сторі... Я на кухні ще так багато часу не проводила за все своє життя... Буду намагатися ділитися своїм життям частіше, виходити сюди до вас і буду вдячна за ваші лайфхаки побуту і швидкі рецепти для дітей. Обіймаю! Тримаємось", — додала суддя "Танці з зірками".
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Але Катерина Кухар за домашніми турботами не забуває про кар'єру. Тому далі картинка раптово змінилася: артистка показала ефектні кадри на пуантах.
"Але побут-побутом, а класика за розкладом", — наголосила вона.
Нагадаємо, Кухар із "Танці з зірками" із чоловіком попросили українців про допомогу.
Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар потрапила в неприємності.
Також Politeka писала, що Кухар із "Танців з зірками" вразила українців реакцією на скандал з Ілоном Маском.