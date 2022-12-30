Евгений Клопотенко предложил украинцам приготовить настоящую испанскую тортилью из картофеля, яиц и лука.

"Блюда, которые состоят из небольшого количества ингредиентов, всегда пригодятся. Завораживает, как сочетание нескольких простых продуктов может создать невероятный вкус. Рецепт испанской тортильи именно такой. Ее можно назвать омлетом с картофелем, а прекрасна она тем, что одинаково вкусна в горячем и холодном виде, как закуска или основное блюдо", - советует звезда "Мастер Шеф".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

500 г картофеля (лучше с низким содержанием крахмала)

5 яиц

100 мл оливкового масла (+2 ст. л. для жарки тортильи)

1 лук

по вкусу соль

Очистите картофель и нарежьте примерно одинаковыми кольцами средней толщины. Луковицу очистите и нарежьте небольшими кубиками.

Разогрейте сковороду с антипригарным покрытием, влейте 100 мл оливкового масла и дайте ему немного нагреться. Аккуратно выложите картофель и обжарьте 10 минут. Затем добавьте лук и жарьте на среднем огне до мягкости картофеля (примерно еще 20 минут). С помощью лопатки разделите картофель на меньшие кусочки.

Процедите картофель с луком через сито, чтобы избавиться от лишнего масла, или достаньте овощи шумовкой и слейте масло (часть затем можно использовать для обжарки тортильи). Выложите картофель с луком в миску, добавьте соль по вкусу и немного перемешайте.

В другую миску разбейте 5 яиц, посолите и перемешайте вилкой или венчиком, но не до пены. Соедините яйца с картофелем и дайте смеси постоять около 5 минут.

"Разогрейте сковороду с небольшим количеством оливкового масла, выложите яично-картофельную смесь на сковороду и разровняйте лопаткой. Жарьте на среднем огне, пока яйца не загустеют, немного подсовывая края лопаткой к центру, чтобы образовалась красивая круглая форма. Затем осторожно пролистайте тортилью с помощью тарелки. Для этого возьмите плоскую тарелку, которая будет шире вашей сковороды. Положите тарелку сверху на сковороду и осторожно переверните сковороду, держа тарелку за дно. Таким образом тортилья окажется на тарелке", — объясняет Евгений Клопотенко.

Далее добавьте на сковороду еще 1-2 ложки оставшегося масла и выложите тортилью сырой стороной вниз. Жарьте еще 3-4 минуты, а затем дайте блюду постоять на сковороде еще 2 минуты.

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Как сообщала Politeka, "Мастер Шеф" Клопотенко дал рецепт интересной закуски из творога.

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