Знаменитый украинский телеведущий, популярный артист Юрий Горбунов показал, как продолжает проводить время с коллегами за работой.

Популярный украинский телеведущий, шоумен, продюсер и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов, поделился ярким кадром с коллегами на съемках. В этот раз Юрий показал, как продолжает свою работу, которая привлекает внимание украинцев и общается с разными людьми.

«Сколько ответственности и работы на женских плечах! Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр!! Все будет Украина!! #украинапобедит🇺🇦 #stoprussianhate» - пишет Юрий под кадрами с коллегами и Анной Маляр.

В сети реагируют по-своему:

«Привет...если люди едины и равны...Клянусь тебе всем, что ты есть, хорошо прочти мое сообщение и познай меня из своей пречистой земли...Я тоже такой человек, как и ты.❤️; Вы лучшие❤️».

Ранее актриса Ольга Сумская и ведущий Юрий Горбунов поделились кадрами с учительницей, которая своей преданностью работе покорила украинцев.

Сеть облетело видео, как в обесточенном районе Киева учительница проводила онлайн-урок на улице, поймав хоть какой-то интернет и связь возле супермаркета.

У себя в Instagram на такую ​​преданность своей работе со стороны учительницы не смогли не отреагировать украинские знаменитости.

Напомним, Ольга Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.

Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.

Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.