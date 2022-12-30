Популярный украинский телеведущий, шоумен, продюсер и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов, поделился ярким кадром с коллегами на съемках. В этот раз Юрий показал, как продолжает свою работу, которая привлекает внимание украинцев и общается с разными людьми.
«Сколько ответственности и работы на женских плечах! Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр!! Все будет Украина!! #украинапобедит🇺🇦 #stoprussianhate» - пишет Юрий под кадрами с коллегами и Анной Маляр.
В сети реагируют по-своему:
«Привет...если люди едины и равны...Клянусь тебе всем, что ты есть, хорошо прочти мое сообщение и познай меня из своей пречистой земли...Я тоже такой человек, как и ты.❤️; Вы лучшие❤️».
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Ранее актриса Ольга Сумская и ведущий Юрий Горбунов поделились кадрами с учительницей, которая своей преданностью работе покорила украинцев.
Сеть облетело видео, как в обесточенном районе Киева учительница проводила онлайн-урок на улице, поймав хоть какой-то интернет и связь возле супермаркета.
У себя в Instagram на такую преданность своей работе со стороны учительницы не смогли не отреагировать украинские знаменитости.
Напомним, Ольга Сумская призналась, во что превратились ее экс-коллеги из рф.
Как сообщала Politeka, Сумская призналась, почему ее старшая дочь сидит в рф и молчит о происходящем.
Также Politeka писала, что украинка жестко раскритиковала Матвиенко с Сумской, звезда ответила.