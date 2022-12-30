Популярная украинская актриса Ксения Мишина, которая была героиней первого сезона реалити-шоу "Холостячка", чатсо радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз актриса опубликовала соблазнительные кадры из фотосессии, которую сделала перед самым началом войны.

Как видно, на одном из фото Ксения запечатлена в тусклой комнате, она выглядит очень пафосно и гламурно. Видно, что на ней блестящий темно-синий наряд, а длинные волосы завиты в роскошные кудри. На втором снимке актриса снята уже на кровати, здесь на ней тонкое шелковое платье насыщенного синего цвета, которое подчеркивает фигуру и соблазнительные изгибы. Здесь также у артистки пышные распущенные кудри, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Мишина написала: "Эти кадры были сделаны 23 февраля 2022 года. После этой съемки я сразу уехала в аэропорт, а дальше началась новая история нашей страны. Эта невероятная съемка посвящалась нашей "Соседке", которая наконец-то стартовала в кинотеатрах… И знаете, несмотря на то, что это были мои последние такие красивые кудряшки в этом году, я верю, что это только начало больших изменений в нашем обществе и нашем искусстве. Скоро тьма рассеется, и мы обязательно почувствуем теплоту солнца в наших украинских сердцах".

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