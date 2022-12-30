Актриса и жена продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова Анна Саливанчук показала, как проходят ее будни, когда другие сидят в укрытиях.

Анна Саливанчук является популярной украинской актрисой, которая каждый день публикует различные кадры и хвастается успехом. Также она любит обращать внимание на свою фигуру, делая акцент на пышных формах.

Несколько дней назад Саливанчук отправилась на отдых с детьми и сразу поспешила похвастаться, как веселится в бассейне и развлекается, отдыхая якобы от тяжелых будней. Из минусов жизни дома в Киеве Саливанчук назвала отсутствие связи и света, как раз в то время, как она должна была заниматься.

Сейчас же в курортной зоне у бассейна она поделилась, как чувствует себя теперь. Когда многие были взволнованы ракетным ударом, Саливанчук добавила, что и у нее настроение г*вно и это при том, что в отличие от многих украинцев, она развлекается на отдыхе.

«Настроение го*но, но нас не сломить. Будем держаться и ну их в *опу» - написала Саливанчук.

Анна уже долгое время живет в браке с продюсером "Квартал 95" Александром Божковым, вместе звездная пара воспитывает двоих детей. В 2015 году у них родился сын Глеб, а в 2020 – Никита.

"Помните те чувства в детстве, будто время тянется очень медленно: кажется, что все еще впереди, а жизнь будет вечной. Но чем мы старше, тем быстрее проходят недели, дни и часы", — пишет Анна Саливанчук.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.