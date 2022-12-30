Слова Джамалы прозвучали во время песни U2 "Walk On", которую артистка исполнила вместе с музыкантами с Hozier и Бренди Карлайлой.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Джамала находилася в США с важной миссией – напоминать миру о войне. Во время своего выступления на 45-й церемонии вручения премии Центра Кеннеди в США процитировала строки гимна Украины. Соответствующее видео она обнародовала в Instagram.

Они прозвучали во время песни U2 "Walk On", которую артистка исполнила вместе с музыкантами с Hozier и Бренди Карлайлой.

"До сих пор не могу осознать, что это произошло. Впервые в истории, на 45 церемонии награждения Kennedy Center Honor, да и вообще, в этом зале - прозвучали строки из Гимна Украины в исполнении специальной версии песни "Walk On" группы U2. Бренди Карлайл и Hozier этот момент я никогда не забуду. Спасибо за ощущение, что мы не одни в этой борьбе за свободу. Как говорил Боно: "Когда я слушал ваше пение, я улетел в космос", - написала Джамала.

Стоит отметить, что Джамала также посетила США в начале декабря, где приняла участие в гала-ужине в Вашингтоне, встретилась с голливудскими знаменитостями Джулией Робертс, Джорджем Клуни, Шоном Пенном , а также госсекретарем США Энтони Блинкеном и спикером Палаты представителей Америки Нэнси Пелоси. Вместе с мужем артистка также побывала в Белом доме у президента Джо Байдена и первой леди США Джилл Байден.

Напомним, Джамала разоткровенничалась о своем участии в польских "Танцах со звездами".

Также Politeka писала, что сын Джамалы расплакался, певица сделала фото и назвала причину.

Как Politeka сообщала, Джамала распереживалась из-за обстрелов и позвонила мужу, который в Украине.