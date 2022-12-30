Популярный украинский кулинар, шоумен и блогер Евгений Клопотенко, который был победителем одного из сезонов шоу "Мастер Шеф", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз ресторатор показал забавное видео, на котором готовит интересную закуску к новогоднему столу.

Как оказалось, Евгений решил предложить украинцам приготовить необычную праздничную выпечку, и, что самое главное, подойти к ней творчески – как к созданию шедевра.

"Имеет значение то, как называется еда, которую вы готовите. Потому что можно сделать рулетики, а можно – крученики. Это уже выстраивает другую форму мировосприятия. И вот с ней я хочу, чтобы вы вошли в новый год. Так что сделайте завтра кручеников", - подчеркнул Клопотенко.

Дальше ресторатор описал свой рецепт и как что нужно готовить:

"В этом рецепте я мясо с грибами буду закручивать в слоеное тесто, чтобы была такая очень удобная и украинская закуска. Тесто можно брать уже готовое, но тогда берите хорошее, потому что от него многое зависит. Надо чтобы оно было хрустящим в конце. Следовательно, 200 г свиной вырезки надо зачистить от лишних пленок и жира. Затем нарезать на небольшие слайсы, немного отбить и пожарить по бокам. 150 г шампиньонов порезать и пожарить с луком на той же сковороде, где жарилось мясо, посолить и поперчить. Раскатать слоеное тесто, порезать на квадраты и закрутить в него мясо с грибами. Крученики нужно смазать взбитым желтком и печь 20-25 минут при температуре 180 градусов".

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