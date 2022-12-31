Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая летом вынуждена была уволится с телеканала "Украина" и перешла работать на канал "ДОМ", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила в очаровательные кадры со своей старшей дочкой.

Как видно, Лилия с Дианой запечатлены на прогулке в Киеве, они держаться за руки и кокетливо позируют фотографу. Перед камерой телезвезда появилась в стильном образе – на ней темные брюки с белыми ботинками и светлое пальто, под которым видно белый свитер. Волосы телеведущей аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка. Дочка звезды тоже модно и тепло одета.

В подписи к публикации Ребрик написала: "Сохраню в памяти навсегда каждый приятный момент этого тяжелого года, чтобы еще больше ценить жизнь". Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артистки:

"Мамина копия".

"Такие хорошенькие! Мирного неба".

"Красавицы, Диана уже такая взрослая стала. Счастья, здоровья вам в следующем году. А нам всем Победы!".

"Свет обязательно победит! А он сейчас в сердцах каждого украинца".

"Как я бежала по утрам включать телевизор, чтобы увидеть вашу волшебную улыбку, образ!".

"Лилия, вы такие милые с дочкой! В Новом году много светлых дней, событий, любви и Победы!".

"С наступающим Новым годом! Победы и Мира нашей Украине! Вашей семье любви!".

"Лилия, вы очень добрый и светлый человек, пусть мечты сбываются, мы победим. Слава Украине!".

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