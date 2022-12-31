На своей странице в Instagram звезда разместила свое черно-белое фото и пост с громким названием.

"Я разрываю отношения… Когда, как не в этом году, избавляться от всего токсичного? Поэтому я решила на этот новый год разорвать свои нездоровые отношения с систематическим новогодним перееданием. В этом году все иначе. Даже вместо шампанского поставлю на стол комбучу (она очень полезна кстати), украинские производители разливают ее в праздничные винные бутылки 👌🏼", - пишет Анна Кошмал.

Актриса объяснила, что сейчас читает разные мнения: кто-то пишет, что оливье и шуба — наследие советщины, а кто-то не представляет свою новогоднюю ночь без этих салатов. Поэтому она спросила у подписчиков, какого они мнения об этом, каким видят свой новогодний стол в этом году и что собираются готовить. Кроме того, Анна извинилась за заявление о "разрыве отношений".

"PS: извините за громкий заголовок, это первый и последний раз))", - добавила Кошмал.

Украинцы в комментариях признаются, что в этом году на фоне полномасштабной войны праздничного настроения нет:

"Мне не до нового года. Такое ощущение, что этого праздника для меня уже нет. Единственное желание, чтобы закончилась война. Больше ничего. 😢";

"Боже, аж не верится, что снова Новый Год. Такое впечатление, что это до сих пор продолжается зима та, которая изменила всю нашу жизнь. Хочется верить, что следующий год будет совсем другим. Без воя сирен и ракет".

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.