В этот раз на своей странице в Instagram модельер рассказал, что делать когда наступают трудные времена. По словам Андре Тана - переживайте их достойно! И даже если вас сломали – прорастайте заново.

«С такими наставлениями я проживал в этом году. Наверное, в этом сумасшедшем году не может быть «результатов», только осознания и уроки. Тем не менее, считаю важным подытожить чему он нас научил и что все же дал.

1. Я научился ценить то, что есть. Оказывается, я был таким счастливым человеком. У меня было все, но всегда этого казалось мало, а сейчас я благодарен за все, что есть здесь и сейчас.

2. Люди приходят к нашей жизни и уходят из нее всегда вовремя. Как из ниоткуда в этом году приходили те же люди, которых теперь я могу называть друзьями и появлялись знакомые, которые так сильно поддерживали и верили» - поделился Тан.

Он также рассказал, что во времена, когда они с командой только начали шить форму для ВСУ, он встретил огромное количество замечательных людей, которые помогали перевозить материалы на своих машинах, добывать фурнитуру и готовы были делать на тот момент, казалось бы, невозможные вещи.

«3. Творчество — это не всегда вдохновение, а прежде всего дисциплина. Я мог бы долго ждать воодушевления, но понял, что должен сделать все возможное, чтобы продолжать создавать, поддерживать экономику своей страны и выплачивать зарплаты команде.

4. Беречь близких. Понял, насколько мне ценна моя семья и как мне страшно их потерять. Время летит так быстро, и мы не знаем, что будет завтра, поэтому я больше не откладываю звонок маме в дальний ящик» - поделился остальными выводами Андре Тан.

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