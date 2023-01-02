Пока страна-террорист россия кошмарила украинцев в новогоднюю ночь ракетами и дронами-камикадзе, певица-предательница Таисия Повалий без зазрения совести выступала на "голубом огоньке". Она снялась в российском новогоднем концерте и спела "Червону руту". Соответствующие видео вмиг разлетелись в сети.

Артистка, предавшая Украину, с улыбкой на лице поет легендарную песню Владимира Ивасюка в тот момент, когда РФ запускает ракеты и дроны по ее родной стране. Напомним, в Украине после боя курантов, в первый час 1 января объявили масштабную воздушную тревогу, во время которой рф устроила обстрел Киева.

Как известно, Повалий родилась в селе Шамраевка Киевской области, но решила достигать карьерных высот в россии. Она – завсегдатай российских концертов и "огоньков". После начала полномасштабной войны россии против Украины Повалий решила не высказываться на эту тему, она продолжает цинично молчать о том, как рф бомбит ее родную страну. В октябре 2022 года певица была включена в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Напомним, "Какая же ты красивая": TAYANNA в коротких шортах сверкнула стройными ногами на сцене.

Как сообщала Politeka, "Ну что ж вы с нами делаете": Великий из "Квартал 95" едко высмеял путина и его огурчики, видео.

Также Politeka писала, что "За этот год я…": Лобода неожиданно заговорила на украинском языке и подвела итоги.