Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая летом вынуждена была уволится с телеканала "Украина" и перешла работать на канал "ДОМ", чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей станице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила в праздничное семейное фото и поздравила украинцев с Новым годом.

В своем послании Лилия рассказала, каким непростым для всех украинцев был 2022 год. По словам телезвезды, это было сплошное 24 февраля длиной 10 месяцев. Однако, за время войны мы все стали как никогда сильными, крепкими, едиными и несокрушимыми.

"Я желаю в 2023 году каждому и каждой вернуться домой, открыть СВОИМИ ключами СВОЙ дом, вдохнуть его очень особенный щемящий запах, наполнить ароматами любимых дел, уютом, чистотой и звучанием голосов – ваших, ваших детей, ваших друзей и семей. Я желаю каждому и каждой просыпаться в своей кровати, смотреть в окно на утреннее солнце СВОЕГО родного города, увидеть тех, с кем вас разъединил враг, и больше никогда не слышать звуки взрывов. Пусть каждый из нас отстроит разрушенное, найдет потерянное, по маленьким кусочкам снова соберет себя и пойдет дальше – жить, радоваться, смеяться, строить планы и благодарить тех, благодаря кому это стало возможным. Я всем сердцем мечтаю, чтобы 2023 год был годом без тревог – воздушных, внутренних, без разницы – пусть он просто будет бестревожным! Мы заслуживаем этого и именно так и будет! С новым годом!", - написала Ребрик.

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