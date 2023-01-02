Известная украинская певица Ани Лорак, которая сначала войны сохраняет молчание, не говоря о нападении россии, и продолжает выступать в стране-агрессоре, неожиданно вспомнила об украинских родственниках. В своем Instagram артистка опубликовала свое фото, а в подписи к нему рассказала о брате, который в новогоднюю ночь вынужден был прятаться в подвале из-за российского обстрела. Примечательно, что Лорак впервые за долгое время высказалась на украинском языке.

"Прошлая ночь для меня – раздвоенность чувств. Мне было болезненно общаться с братом в то время, как он прятался в подвале с бутылкой Jack Daniels под звуки бомб. Страх, гнев и бессилие от всей этой ситуации затмили момент, который должен стать праздником. Всем сердцем надеюсь, что этот новый год принесет нам возможность снова объединиться за столом с самым главным, что у нас может быть – нашими семьями...", - написала Лорак.

Однако, в комментариях украинцы напомнили артистке, что свой выбор она сделала пользу страны-агрессора россии:

"Каролина, а налоги исправно в россии платите? Так вот, они идут на ракеты, из-за которых не только ваш брат, а и пол Украины вчера в подвалах сидели".

"Ой, а кто это тут проснулся".

"Вы сделали свой выбор".

"Раздвоенность чувств, это как? Жалко путина и домой хочется? Что ты несешь? Твоих родных бомбят каждый день, а ты о раздвоении чувств?".

"Та пошла ты нах…. Проснулась".

"Интересная ситуация. То песни на русском, то посты на украинском. Че к чему?".

"Не думаю, что все так просто для тебя будет. Слишком далеко зашла".

"Неужели это она пишет, или кто-то взломал ее страницу? Не очень верю ей".

"Ничего святого у вас в сердце и душе нет".

Напомним, "Какая же ты красивая": TAYANNA в коротких шортах сверкнула стройными ногами на сцене.

Как сообщала Politeka, "Ну что ж вы с нами делаете": Великий из "Квартал 95" едко высмеял путина и его огурчики, видео.

Также Politeka писала, что "За этот год я…": Лобода неожиданно заговорила на украинском языке и подвела итоги.