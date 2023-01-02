Популярная украинская телеведущая и звезда "1+1" Алла Мазур, которая пережила онкологию, часто делится с поклонниками своими мыслями и новостями на странице в Instagram. Так, в этот раз телезвезда показала милое праздничное фото и обратилась к украинцам в честь нового года.

Как видно, на новой фотографии Алла запечатлена, сидя в кресле в уютной комнате с горящей разноцветными огоньками елкой. Перед камерой он появилась в необычной черной вышиванке с оригинальным узором. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице изящный макияж.

В подписи к публикации Мазур рассказала, каким будет 2023 год для Украины: "Сложно с улыбками сейчас. Столько боли и беды принес нам этот безумный 22-й… Но в то же время показал: когда мы вместе – мы непреодолимы! Вечная память и уважение всем, кто отдал жизнь за Украину. Низкий поклон тем, кто бьется за нее сейчас. Благодарю каждого, кто своим трудом приближает Победу: энергетикам, волонтерам, учителям, медикам… Горда быть частицей вас, мои феноменальные украинцы! Нам не нужно чудо – мы сделаем его сами. Мы сделаем 2023-й – ПОБЕДНЫМ! С новым годом! Годом нашей Победы!".

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