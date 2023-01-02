Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая была женой спортсмена Вячеслава Узелкова и родила ему двоих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила очаровательные кадры с детьми-подростками.

Как видно, Марина и ее дети запечатлены в красивой новогодней атмосфере с елочкой и подарками. Перед камерой все семейство появилось в светлых нарядах. Так, телезвезда позирует в белоснежных брюках и уютном свитере с воротником, ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и теплая улыбка.

В подписи к публикации Боржемская написала: "Мы начинаем этот год в бою. Мы боремся, воюем и живем. В прошлом году у нас было много потерь, но много достояний. Желаю в этом году, чтобы наших потерь стало меньше, и мы одержали самое главное – победу и мир. Пусть ваши родные будут рядом с вами, здоровы и счастливы. Ваш дом будет теплым и спокойным. Ваша вера сильна. Пусть каждый защитник вернется в свой дом, обнимет родных, поцелует детей. С Новым 2023 годом, мои дорогие".

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