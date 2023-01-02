Популярная украинская телеведущая, звезда канала "1+1" Маричка Падалко представила подборку самых обсуждаемых новостей за сутки после Нового года.

На своей странице в Instagram ведущая Маричка Падалко рассказала, как Новый год фактически начался с речи президента, и видео (1), как семья из Херсона транслирует его обращение родственникам на оккупированную часть Херсонщины ее растрогало еще больше, чем сама речь.

Известно, что в Хмельницком умерла 22-летняя девушка от полученных травм во время ракетных обстрелов города

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия готовит новую волну наступления против Украины. Он подчеркнул, что Украина нуждается в сохранении и продолжении поддержки со стороны западной

мира, в том числе поставки оружия

В русском новосибирске пускали фейерверки прямо в окна соседей (видео 6)

В Днепре перед наступлением комендантского часа, старый год провожали гимном (видео 7)

В Лондоне во время новогодних фейерверков поддержали Украину (видео 8)

Киев держит новогоднее настроение, несмотря ни на что (видео 9) p.s. Чего я сказала на видео «сентября», даже не знаю, наверное, потому что очень тепло, +11

В сети также выразили свое мнение:

«Это первое обращение президента, которое моя семья слушала в полной тишине с чувством боли, гордости и веры;

Видео 1: наверное, вся страна плакала в эти минуты...; Херсонская обл ждет освобождения; Еще никогда так внимательно не слушала речи президентов как в этом году, сильно, мощно!;

Очень чувственная речь нашего президента ❤; Плакали все украинцы во время речи Президента! Держимся!;

Мы сильны! Держимся, победа будет скоро! Слава Украине, смерть врагам!».

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.