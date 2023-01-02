На своей странице в Instagram ведущая Маричка Падалко рассказала, как Новый год фактически начался с речи президента, и видео (1), как семья из Херсона транслирует его обращение родственникам на оккупированную часть Херсонщины ее растрогало еще больше, чем сама речь.
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Россия готовит новую волну наступления против Украины. Он подчеркнул, что Украина нуждается в сохранении и продолжении поддержки со стороны западной
мира, в том числе поставки оружия
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В сети также выразили свое мнение:
«Это первое обращение президента, которое моя семья слушала в полной тишине с чувством боли, гордости и веры;
Видео 1: наверное, вся страна плакала в эти минуты...; Херсонская обл ждет освобождения; Еще никогда так внимательно не слушала речи президентов как в этом году, сильно, мощно!;
Очень чувственная речь нашего президента ❤; Плакали все украинцы во время речи Президента! Держимся!;
Мы сильны! Держимся, победа будет скоро! Слава Украине, смерть врагам!».
Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.
Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.
Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.