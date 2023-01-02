Исполнитель Дмитрий Монатик представил свой ритмичный кавер на известную композицию в новогоднем эфире программы "Тихий вечер с Еленой Кравец".

Артист MONATIK (настоящее имя - Дмитрий Монатик) поздравил украинцев с Новым годом новым треком - ритмичным кавером на песню "Цвіте терен". В этот раз Дмитрий замиксовал украинскую народную композицию с хитом "King of sorrow" группы Sade. Видео с выступлением появилось на его странице в Инстаграм.

Исполнитель представил свой ритмичный кавер на известную композицию в новогоднем эфире программы "Тихий вечер с Еленой Кравец".

В одном из куплетов MONATIK в стихотворной форме приветствовал всех украинцев с новогодними праздниками и пожелал нам мира. Получилось у певца Дмитрия Монатика действительно фантастически стильно.

"З Новим роком всіх вас вітаєм,

всім нам миру бажаєм!

Ми бачимо в душі і серці,

як вже перемагаєм!", - подписал кадры артист.

Песня, которую спел Дмитрий Монатик, очень понравилась пользователям сети, о чем они писали в комментариях: "Это просто потрясающе! Мурашки по коже", "Классный кавер на песню", "Душевно, модно, стильно", "Слушать удовольствие, чистый кайф", "Очень красивое исполнение, аранжировка.. это невероятно".

Напомним, что Монатик вспомнил, как проводил время с сыновьями до войны.

Как сообщала Politeka, Монатик дал первое интервью за три месяца, разгневав украинцев.

Также Politeka писала, что Монатик в Ирландии дал благотворительный концерт и разозлил украинцев.