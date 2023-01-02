Артист MONATIK (настоящее имя - Дмитрий Монатик) поздравил украинцев с Новым годом новым треком - ритмичным кавером на песню "Цвіте терен". В этот раз Дмитрий замиксовал украинскую народную композицию с хитом "King of sorrow" группы Sade. Видео с выступлением появилось на его странице в Инстаграм.
Исполнитель представил свой ритмичный кавер на известную композицию в новогоднем эфире программы "Тихий вечер с Еленой Кравец".
В одном из куплетов MONATIK в стихотворной форме приветствовал всех украинцев с новогодними праздниками и пожелал нам мира. Получилось у певца Дмитрия Монатика действительно фантастически стильно.
"З Новим роком всіх вас вітаєм,
всім нам миру бажаєм!
Ми бачимо в душі і серці,
як вже перемагаєм!", - подписал кадры артист.
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Песня, которую спел Дмитрий Монатик, очень понравилась пользователям сети, о чем они писали в комментариях: "Это просто потрясающе! Мурашки по коже", "Классный кавер на песню", "Душевно, модно, стильно", "Слушать удовольствие, чистый кайф", "Очень красивое исполнение, аранжировка.. это невероятно".
Напомним, что Монатик вспомнил, как проводил время с сыновьями до войны.
Как сообщала Politeka, Монатик дал первое интервью за три месяца, разгневав украинцев.
Также Politeka писала, что Монатик в Ирландии дал благотворительный концерт и разозлил украинцев.