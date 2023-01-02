В этот раз на своей странице в Instagram певица поздравила украинцев с Новым годом.

"В этом году многие из нас встречали Новый Год на чужбине. А еще больше, прячась в подвалах от российских ракет. Дорогие мои украинцы, в эту Новогоднюю ночь у нас было одно желание на всех - мир и победа. Ну и… сами знаете что. И я верю, что в 2023 году наше общее желание обязательно сбудется. С Новым Годом! 🎄", — написала Аида Николайчук.

В сторис артистка добавила, что прошлый год для нее стал одинаково и самым печальным, и самым счастливым.

"Он поставил все точки над всеми И. И уже никогда не будет так как раньше. Раньше мы думали, что наши проблемы это всемирное несчастье, но нет... Оно, как выяснилось, было только впереди. Надеюсь, что следующий год принесет Украине победу, а людям долгожданное спокойствие и возможность жить свободно дыша!", - подчеркнула звезда.

Поклонники, среди которых много иностранцев, в комментариях поддержали Аиду:

"С новым годом, Аидочка! Годом нашей победы! 💛💙";

"Удивительно!! Потрясающе!! Вы такие красивые и замечательные, как и ваш звук";

"Пусть 2023 год принесет вам то, чего вы хотите!! Молимся за вас и прекрасный народ Украины!! 🙏".

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