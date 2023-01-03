В Министерстве здравоохранения Украины объяснили, сколько сахара можно употреблять ребенку каждый день.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, 25 г или 5 ч. л. без горки – именно такая суточная норма сахара для детей по рекомендации Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ рекомендует ограничить потребление сахара на протяжении всей жизни, а детям до 2 лет вообще не рекомендуется употреблять добавленные сахара.

Эксперты дали ряд полезных советов, как уменьшить количество сахара в рационе:

✅ Приучайте детей пить воду, а не сладкие напитки.

✅ Готовя дома, кладите в блюда меньше сахара, чем предлагается в рецепте.

✅ Вместо мороженого попробуйте заморозить домашний йогурт без сахара или сливки, перебитые в блендере с бананом или другими фруктами и ягодами.

✅ Ограничьте потребление конфет, шоколада, пирожных. Замените их фруктами.

✅ Мед и сухофрукты желательно ограничить до двух порций в день (одна порция составляет 15 г). Натуральные фруктовые соки лучше разводить водой, а количество порций не должно превышать 2-3 в неделю.

✅ Проверяйте этикетки на продуктах – сахар добавляют не только в сладости, но и в соусы, полуфабрикаты и т.д. Выбирайте продукты с меньшим содержанием сахара.

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