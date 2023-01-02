Анна Саливанчук является популярной украинской актрисой, которая воспитывает двух сыновей вместе с супругом и живет в Киеве. Вместе с возлюбленным Анна редко появляется на семейных кадрах, оберегая личное пространство и избегая лишнего внимания.

При этом Саливанчук часто рассказывает о себе, своих увлечениях и поведении детей. Также Анна рассказывает о том, чем намерена заниматься помимо съемок в новых кинолентах и работы в театре.

В этот раз Саливанчук отреагировала на последние события в стране, пока сама устроила отдых. Из-за массовых атак оккупантов многие были взволнованы:

«Иллюзия счастья и покоя. Попытайтесь хотя бы на короткое время ощутить себя без войны и отдохнуть. Живите сегодняшним днем, ибо никто не знает, что будет завтра» - делится Анна.

Несколько дней назад Саливанчук отправилась на отдых с детьми и сразу поспешила похвастаться, как веселится в бассейне и развлекается, отдыхая якобы от тяжелых будней. Из минусов жизни дома в Киеве Саливанчук назвала отсутствие связи и света, как раз в то время, как она должна была заниматься.

Сейчас же в курортной зоне у бассейна она поделилась, как чувствует себя теперь. Когда многие были взволнованы ракетным ударом, Саливанчук добавила, что и у нее настроение г*вно и это при том, что в отличие от многих украинцев, она развлекается на отдыхе.

Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.

Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.