Анна Саливанчук является популярной украинской актрисой, которая воспитывает двух сыновей вместе с супругом и живет в Киеве. Вместе с возлюбленным Анна редко появляется на семейных кадрах, оберегая личное пространство и избегая лишнего внимания.
При этом Саливанчук часто рассказывает о себе, своих увлечениях и поведении детей. Также Анна рассказывает о том, чем намерена заниматься помимо съемок в новых кинолентах и работы в театре.
В этот раз Саливанчук отреагировала на последние события в стране, пока сама устроила отдых. Из-за массовых атак оккупантов многие были взволнованы:
«Иллюзия счастья и покоя. Попытайтесь хотя бы на короткое время ощутить себя без войны и отдохнуть. Живите сегодняшним днем, ибо никто не знает, что будет завтра» - делится Анна.
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Несколько дней назад Саливанчук отправилась на отдых с детьми и сразу поспешила похвастаться, как веселится в бассейне и развлекается, отдыхая якобы от тяжелых будней. Из минусов жизни дома в Киеве Саливанчук назвала отсутствие связи и света, как раз в то время, как она должна была заниматься.
Сейчас же в курортной зоне у бассейна она поделилась, как чувствует себя теперь. Когда многие были взволнованы ракетным ударом, Саливанчук добавила, что и у нее настроение г*вно и это при том, что в отличие от многих украинцев, она развлекается на отдыхе.
Напомним, жена продюсера "Квартал 95" в одной простыне рассказала о бурном прошлом.
Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в модном купальнике поразила фигурой.
Также Politeka писала, что Анна Саливанчук тронула украинок талантами маленького сына.