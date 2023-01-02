Святослав Вакарчук стал отцом во второй раз летом 2022 года. У него родилась дочь, которую назвали Соломией. У Вакарчука также есть сын Иван.

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук впервые за полгода заговорил о младшей дочери от продюсера Евгении Яцуты. Ее рождение стало для него самым памятным событием 2022 года. О своей дочери музыкант рассказал в интервью Наталье Мосейчук.

Святослав Вакарчук стал отцом во второй раз летом 2022 года. У него родилась дочь, которую назвали Соломией. У Вакарчука также есть сын Иван. Мальчик появился на свет 19 июня 2021 года.

"У меня родилась дочь. Ей, кстати, полгода. Этот момент для меня — это тоже этот год. Я, кстати, думаю, что в этом есть большой символизм", — поделился он.

Он говорит, что Соломия его мотивирует и придает сил, и он делает все для того, чтобы она никогда не осознавала, что такое война.

"Я считаю, что рождение ребенка во время войны – это с одной стороны большая ответственность, которая падает тебе на плечи, а с другой – это огромный моральный бронежилет, который тебе придает силы. Это большая мотивация. Поэтому тяжело, страшно даже за бойцов, у которых рождаются в это время дети. Но я знаю, насколько им это помогает, я теперь я это чувствую на себе. В этот момент ты становишься вдвое сильнее", – рассказал Святослав Вакарчук.

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