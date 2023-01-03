Группа TVORCHI, которые в этом году представят Украину на песенном конкурсе Евровидение-2023, смогли удивить и своих поклонников, и критиков.

В новогоднем выпуске программы "Тихий вечер с Еленой Кравец" группа TVORCHI в современной манере исполнила песню "Этот сон", пишет Politeka.net.

Напомним, исполнителем этой песни является народный артист Украины Степан Гига.

«Эта песня не могла не прозвучать в эту новогоднюю ночь, потому что родилась она уже давно. И получила второе дыхание в этом году. А для ребят, которые ее споют, этот год тоже стал прорывным. Очень крутое сочетание», - высказалась Елена Кравец об украинском хите в исполнении TVORCHI.

Украинцы, в свою очередь, обратили на хороший украинский солиста Джеффри Кенни, которого раньше захейтили за то, что он, мол, не знает язык страны, которую будет представлять на «Евровидении».

«Это – фантастика просто! Уважение солисту за такой хороший украинский! Представляю, как ему было трудно учить!», «Очень хорошо», «Класс», – комментируют видео пользователи Интернет.

Добавим, что ранее Юлия Санина, входившая в состав жюри Нацотбора на Евровидение, заверила, что на самом деле Джеффри знает украинский язык.

«Он и интервью давал на украинском языке – это для меня вообще феномен. Многие пишут – как это, он не украинец, он не родился в Украине, как это он будет представлять нашу страну. Но вы знаете, он сейчас здесь, во время войны. У TVORCHI множество украиноязычных песен, которые они написали до 24 февраля, в отличие от многих украинских артистов, которые писали на украинском языке все это время», - рассказала Санина.

Сам Джеффри уверял, что на самом деле он все понимает украинский язык и продолжает учить его с преподавателем.

«Я все понимаю. Я сейчас в процессе, я учусь. Все будет ок. У меня есть преподаватель, и я продолжу учить язык, когда вернусь домой», - говорил он.

Добавим, что свою версию песни "Этот сон" ранее предложила Леся Никитюк.

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