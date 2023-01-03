В интервью Алина Доротюк артист сделал противоречивое заявление. Иво Бобул пожаловался на российских исполнителей, десятилетиями перекрывавших ему дорогу в шоу-бизнес, и осудил украинских колег, которые "паслись" в Москве. По его мнению, артисты не могут быть вне политики, но для Софии Ротару он делает исключение, сравнив ее с Аллой Пугачевой.
"София Ротару вне закона, как Пугачева. Нельзя равнять то, что нельзя ровнять. Высота этих артистов очень велика. До них нужно дотянуться, чтобы иметь такие преференции. Я не знаю, где Ротару выступала, у меня нет информации. Я знаю, что она сейчас в Украине. Не надо копаться в каком-то белье, было и было. Где она сейчас, что она сейчас делает - это меня интересует. Кроме нее ездили, снимали штаны на сцене, показывали зады. А очень много перекрасились, потому что поняли, что Украина победит", – заявил Иво Бобул.
Артист якобы не знает, что все 8 лет войны до полномасштабного вторжения София Ротару выступала на российских фестивалях "Песня года", "Новая волна", снималась в новогодних огоньках в Москве и получала там награды.
"Я не судья, но у каждого есть клепка в голове. Каждый мог подумать, что он делает. Деньги можно заработать, но уважение к себе, к своему народу, государству должно быть на первом месте", - добавил певец.
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Ранее для Софии Михайловны Ротару стал потрясением обстрел центра Киева.
Также напомним, что Леся Никитюк перепела хит Софии Ротару и сказала, есть ли от знаменитой певицы реакция.
Также сообщалось, что София Ротару отказала Кадырову - стало известно, при каких обстоятельствах.