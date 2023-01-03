Известная певица Злата Огневич рассказала, о чем мечтает и что будет делать в этот год.

Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич, которая с начала войны активно гастролировала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась очаровательным фото, на котором позирует в нарядной сияющей елки.

Как видно, Злата запечатлена в праздничной локации с новогодней елкой. Перед камерой она появилась в необычном образе – на ней темные брюки и короткий черный топ, а сверху она надела яркую черно-зеленую накидку. Волосы артистки заплетены в афрокосички, а на ее лице легкий макияж и загадочный вид.

В подписи к публикации Огневич поделилась планами на наступивший новый год: "Победный год начался 24 февраля и продолжается по сей день. У нас единственное желание на всех – ПОБЕДА. Желаю всем этим сердцем в 2023 году! Спасибо несгибаемым защитникам за то, что держите Украину, такой большой ценой, от осознания которой больно сжимается мое сердце. Почет пожизненный и низкий поклон каждому, каждой. Жду возвращения ВСЕХ пленных домой. Я и дальше буду делать все, чтобы вместе с вами приблизить Победу, на своем арт-фронте. А потом… Потом мы выйдем на улицы, обнимемся крепко, будем плакать от счастья и увидим ТОТ день, когда придет Мир. Слава Украине".

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