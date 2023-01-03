Популярная украинская модель и блогерша Анна Неплях, которая получила титул "Мисс Украина-Вселенная", часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка впечатлила поклонников, показав необычные кадры из новой фотосессии.

Так, на первой фотографии Анна запечатлена в интересной локации с необычным теплым светом. Перед камерой она появилась в черном пиджаке с пышными переливающимися рукавами. На втором снимке модель сменила образ – теперь темное платье с открытыми плечами, которое подчеркивает декольте. Ее волосы аккуратно зачесаны, а на лице яркий макияж, она кидает пронзительный взгляд в объектив.

На третьем кадре Анна снова сменила наряд – здесь она в элегантном брючном костюме насыщенного синего цвета, а под пиджаком у нее темная прозрачная блуза с бантом на шее. Элегантности образу добавляют массивные серьги и более сдержанный макияж. Девушка вальяжно раскинулась в кресле и уверенно смотрит прямо в камеру.

В подписи к публикации Неплях рассказала, кто помогал ей готовить образы к этой съемке, кто делал прически и макияж, а также отметила страницу фотографа. Поклонники не прошли мимо и тут же принялись засыпать модель лайками и комментариями.

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