Тарас Тополя и группа "Антитела" выступили на сцене "Вечернего Квартала" и нарвались на негативную реакцию.

В этот раз на официальной странице группы в Instagram опубликовали видео, где звезда "Квартал 95" Александр Пикалов пригласил музыкантов на сцену, при этом неправильно произнеся название "Антитела", а затем они исполнили песню "Моє".

"2023 год – это год, в котором украинцы отвоюют свое, выгрызут зубами у гиен и одержат Победу. Слава ВСУ!"

Я не пусте, а я – людина!

Я кігті заховав за спину

Для нових фокусів і битв за своє, є-є-є

Моє, моє!

Вигризу моє зубами у гієн!

Моє, моє!

Вигризу моє зубами у гієн!

Слава Украине!", - написали артисты под видео.

Украинцы до сих пор не могут простить участникам "Квартал 95" антиукраинские шутки до начала полномасштабной войны, поэтому за сотрудничество с ними на критику нарвались и "Антитела":

"Не ожидала...Как можно было участвовать в том мерзком балагане😢";

"Разочарование... Антитела и 95 квартал. Жаль";

"Когда-то Скрябин себя погубил сотрудничеством с Могилевской и ПР. Так выглядит, что все повторяется и без одобрямс правящей партии снова не выпускают на сцену?";

"Для меня только Антитела имеют значение, квартал — переобутые предатели";

"Эууу, разве не АнтИтіла?? Почему говорит АнтІтіла🙄";

"Антитела - вы крутые! А то, что вас презентовало, то могло бы научиться правильно произносить ваше название...".

Напомним, Тарас Тополя из группы "Антитіла" развеял иллюзии украинцев относительно ответа НАТО.

Как сообщала Politeka, Тополя из "Антитіла" поделился, какого артиста видит от Украины на "Евровидении-2023".

Также Politeka писала, что Тарас Тополя выдвинул несколько версий пророссийских заявлений Маска и Папы Римского.