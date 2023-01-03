Гурт TVORCHI, які в цьому році представлять Україну на пісенному конкурсі Євробачення-2023 змогли здивувати і своїх шанувальників, і критиків.

У новорічному випуску програми "Тихий вечір з Оленою Кравець" гурт TVORCHI у сучасній манері виконав пісню "Цей сон", пише Politeka.net.

Нагадаємо, виконавцем цієї пісні є народний артист України Степан Гіга.

«Ця пісня не могла не пролунати в цю новорічну ніч, бо народилася вона вже давно. І отримала друге дихання в цьому році. А для хлопців, які її заспівають цей рік теж став проривним. Дуже круте поєднання», - висловилася Олена Кравець про український хіт у виконанні TVORCHI.

Українці, у свою чергу, звернули на гарну українську соліста Джеффрі Кені, якого раніше захейтили за те, що він, мовляв, не знає мови країни, яку буде представляти на «Євробаченні».

«Це - фантастика просто! Повага солісту за таку гарну українську! Уявляю, як йому було важко вчити!», «Дуже гарно», «Клас», - коментують відео користувачі Інтернет.

Додамо, що раніше Юлія Саніна, яка входила у склад журі Нацвідбору на Євробачення, запевнила, що насправді Джеффрі знає українську мову.

«Він і інтерв’ю давав українською мовою - це для мене взагалі феномен. Багато хто пише – як це, він не українець, він не народився в Україні, як це він буде представляти нашу країну. Але, ви знаєте, він зараз тут, під час війни. У TVORCHI безліч україномовних пісень, які вони написали до 24 лютого, на відміну від багатьох українських артистів, які писали не українською мовою весь цей час», - розповіла Саніна.

Сам Джеффрі запевняв, що насправді він все розуміє українською мову і продовжує вивчати її з викладачем.

«Я все розумію. Я зараз у процесі, я вчуся. Все буде ок. У мене є викладач, і я продовжу вивчати мову, коли повернуся додому», - казав він.

Додамо, що свою версію пісні "Цей сон" раніше запропонувала Леся Нікітюк.

А ще Politeka повідомляла, що Кондратюк розчарувався у Нацвідборі на "Євробачення-2023" та пояснив причину

Також Politeka писала, що Джамала розповіла про "важку" пісню на Нацвідборі