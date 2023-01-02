Ганна Саліванчук є популярною українською актрисою, яка виховує двох синів разом із чоловіком та живе у Києві. Разом із коханим Анна рідко з'являється на сімейних кадрах, оберігаючи особистий простір та уникаючи зайвої уваги.

При цьому Саліванчук часто розповідає про себе, свої захоплення та поведінку дітей. Також Ганна розповідає про те, чим має намір займатися окрім зйомок у нових кінострічках та роботи в театрі.

На цей раз Саліванчук відреагувала на останні події в країні, поки сама влаштувала відпочинок. Через масові атаки окупантів багато хто був схвильований:

«Ілюзія щастя та спокою. Спробуйте хоча б на короткий час відчути себе без війни та відпочити. Живіть сьогоднішнім днем, бо ніхто не знає, що буде завтра», - ділиться Ганна.

Кілька днів тому Саліванчук вирушила на відпочинок з дітьми і одразу поспішила похвалитися, як веселиться у басейні та розважається, відпочиваючи нібито від важких буднів. З мінусів життя будинку в Києві Саліванчук назвала відсутність зв'язку та світла, якраз у той час, як вона мала займатися.

Зараз же в курортній зоні біля басейну вона поділилася, як почувається тепер. Коли багато хто був схвильований ракетним ударом, Саліванчук додала, що і в неї настрій г*вно і це при тому, що на відміну від багатьох українців, вона розважається на відпочинку.

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