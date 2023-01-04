В этот раз на своей странице в Instagram артистка поделилась яркими фото с любимым и публично обратилась к нему.

"Мой Витусик, с Днем Рождения 🎂😘Ты воспет в моих песнях, ты моя муза и вдохновение. С тобой не бывает грустно) Всегда миллион креативных идей, всегда в движении, всегда интересно и очень насыщенно 🥵😂", - пишет Ирина Федишин.

В свой день рождения Виталий Човник решил побрить бороду, чтобы выглядеть моложе, но, как признается певица, с бородой ей нравится больше.

"Ну и вообще я о многом умолчу..))) Но как тебе повезло с женой…!🤣🤣🤣 Спасибо тебе за эту яркую жизнь! Возможно когда-то напишу книгу и обо всем расскажу. А самое главное спасибо тебе за наших 2 сыночка и семейное тепло. За твою верность и любовь. Продолжаем уверенно шагать, рука за руку, по жизни, где нас ждет еще очень много приятных приключений, хитовых песен, любимых зрителей и победа и расцвет нашей Украины. Пусть все удается и Господь дарит крепкое здоровье и долгие, счастливые годы жизни ", - добавила артистка.

Ирина Федишин также раскрыла одно из желаний мужа — сделать концерт на «Донбасс-Арене» с программой «Це моя земля».

"Пусть они сбываются 🎉🎁 Очень люблю и горжусь тобой 💪❤️", - подчеркнула она.

Напомним, что Ирина Федишин показала, куда поехала, и неожиданно обратилась к украинцам.

Как сообщала Politeka, известная украинская певица показала, как оккупанты изуродовали авто.

Также Politeka писала, что Федишин после скандалов похвасталась, как с Дзидзьо и Пономаревым зажгла в Италии.