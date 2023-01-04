Популярный украинский музыкант и исполнитель Сергей Бабкин рассказал, как прошел его год.

Артист с начала полномасштабного вторжения рф вместе с супругой Снежаной и тремя несовершеннолетними детьми уехал из родного Харькова за границу.

В этот раз на своей странице в Instagram Сергей Бабкин похвастался своими успехами за прошлый год.

"Главный вывод, который я сделал: наша страна и наш народ гораздо крепче, чем кому-то казалось. Украинцы – стойкие, мужественные, изобретательные и свободолюбивые. Украина продемонстрировала всему миру, что такое настоящий героизм. Эта война - это новое воплощение библейской истории о Давиде и Голиафе", - пишет певец.

Артист сообщил, что в прошлом году он отыграл 57 благотворительных концертов в разных уголках Европы, Канады и США. Средства с концертов были отправлены на нужды ВСУ, детям, госпиталям и переселенцам – это 212 000 евро. Также было собрано более 10000 евро концертных донатов.

"Я записал совместные композиции с Дэйвом Стюартом, Стиви Никс, Хосе Фелисиано. Мир увидели мой мини-альбом «Далі ми самі», сборник лучших песен за 20 лет The Best, новая версия "Я Солдат", наш замечательный дуэт с молодым исполнителем Udovenko — "Пташка". Искренне верю, что 2023 год станет годом нашей победы — Украина триумфально победит, мы вернем свои земли и вернемся к мирной жизни. Знаю, каждый из нас мечтает только об этом и каждый своими делами приближает этот день", — добавил Сергей Бабкин.

Напомним, жена Бабкина показала, чем приходится заниматься, чтобы выживать в выплаты в Германии.

Как сообщала Politeka, Сергей Бабкин растрогал до слез кадрами с 12-летней дочерью.

Также Politeka писала, что жену Бабкина ошеломил поступок украинцев в Германии.