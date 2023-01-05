Своим разочарованием пользователи YouTube делятся в комментариях к последнему выпуску «МастерШеф. Битва сезонов».

Напомним, победителем «МастерШеф. Битва сезонов» стал Александр Цвигун. Как оказалось, многие болели за Паву и были огорчены, когда в суперфинал попал другой участник.

«Очень обидно за Паву, чуть ли не плакал когда он уходил, а когда пришел на суперфинал и расплакался то это вообще, еще обиднее стало, он так рядом, но не там», «Я в шоке был, как он покинул проект»;

«Ох так обидно за Паву, он заслуживал места в суперфинале. По-моему, роллы приготовить слишком легкое задание на таком важном этапе. Печаль…», «Мицкевич должен сказать большое спасибо Паве за то, что попал в суперфинал. Я искренне считаю, что приготовить роллы на этом этапе, особенно, когда когда у остальных явно конкурсы сложнее - нечестно…»;

«Пава, как мне хотелось, чтобы ты выиграл. Я за тебя весь сезон болела», «Блин... так жалко, что и этот сезон подошёл к своему завершению. Все финалисты классные! Саша молодец! Но я прям слезу пустила, когда Пава ушёл», «Не в обиду Мицику, но Павчик на две головы выше, чем он по готовке и стоять в суперфинале должен был он»;

"Я считаю, что у Павы была несравненно трудная задача, чем у других. Мицик просто скрутил роллы, Цвигун не смог правильно готовить классические блюда, которые должен знать на зубок, а Белодид конечно справился со всем, потому что он действительно профессионал».

Добавим, что при этом большинство зрителей согласны, что Цвигун был действительно самым сильным и его победа заслуженная.

Напомним, что съемки состоялись еще до полномасштабного военного вторжения россии в Украину. Комментируя свою победу, Цвигун отметил, что тогда даже не догадывался о том, что всех ждет впереди.

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