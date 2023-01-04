Євген Клопотенко зазначив, що кількість цукру у сирниках можна регулювати на свій смак. Можна покласти поменше, а готову страву подавати з солодким варенням.

Сирники – страва, яку найчастіше готують українські господині на сніданок. Чому саме їх? Тому що вони готуються швидко, просто, а смак неперевершений. Та й діти люблять сирники, навіть нехочухи.

Знаменитий український кулінар та переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко на своєму сайті запропонував свій варіант приготування сирників.

Переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко вирішив поділитися простим рецептом класичних сирників, за яким вони завжди виходять. А якщо ви захочете прокачати рецепт, спробуйте приготувати сирники з маком.

Інгредієнти для ідеальних сирників

400 г Сир (9% жирності)

1 шт. Яйце

3 ст. л. Борошно (і додатково для паніровки)

3 ст. л. Сахар

3-4 ст. л. Соняшникова олія для смаження

1 щіпка Сіль

10 г ванільний цукор

Покроковий рецепт ідеальних сирників:

1.Сир (400 г) перекладіть у невелику скляну або пластикову миску. Додайте дрібку солі, одне яйце, 3 ст. л. цукру, та 10 г ванільного цукру.

2. Перемішайте до отримання однорідної маси. Для цього найкраще використати звичайну вилку, ложку або товкушку для картоплі.

3. Додайте 3 ст. л. пшеничного борошна. Якщо сир виявився досить мокрим, то додайте на одну столову ложку борошна більше. Але головне не переборщити, щоб сирники вийшли ніжними.

4. Змочіть руки невеликою кількістю соняшникової олії і скачайте з сирної маси невеликі кульки діаметром 3-4 см. Плюсніть кульки руками, щоб вийшли гарні невеликі сирники. Тепер запануйте сирники у борошні.

5. Розігрійте антипригарну сковорідку з 3-4 ст. л. олії на середньому вогні. Сковорідка для сирників має добре розігрітися. Не зменшуйте вогонь при жарінні, так у вас вийде ідеальне прожарювання. Слідкуйте, щоб сирники не пригоріли.

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