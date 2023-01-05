Как сообщает Politeka.net, третья беременность украинской певицы Светланы Тарабаровой пришлась на время российского вторжения. Несмотря на то, что радостный период ожидания ребенка омрачила война, украинская певица находит способы поднять себе настроение и зарядить позитивом поклонников.

В своем Instagram будущая мама опубликовала серию домашних снимков.

"Сил и настроения нет, но есть классные фото, чтобы поднять его и почитать ваши теплые комменты", – написала исполнительница под снимками.

Светлана предстала перед камерой в красивом костюме коричневого цвета, состоявшем из брюк и рубашки, которую исполнительница надела на обнаженное тело и не застегивала.

Волосы Светлана Тарабарова собрала в легкий пучок сверху, а на лице сделала макияж с черными стрелками на веках и нюдовой помадой на губах. Певица искренне улыбалась, ведь совсем скоро она в третий раз станет мамой.

Также Светлана Тарабарова предложила подписчикам угадать, на каком она месяце. Срок беременности певица скрывает, но судя по размеру животика роды пройдут уже в ближайшие месяцы.

Многие поклонники Тарабаровой считают, что артистка находится на 7-8 месяце. Некоторые уверены, что малыш появится на свет уже в январе.

Напомним, что Тарабарова честно рассказала о трудностях и заявила, почему их семья потеряет дом.

Как сообщала Politeka, Тарабарова отказалась критиковать подругу Тодоренко из-за ее молчания.

Также Politeka писала, что Тарабарова в слезах рассказала, почему вынуждена продать свой дом.