На своей странице в Instagram артистка рассказала, что ее дважды за год надолго отправляли в бан за жесткую правду о войне рф против Украины.

"Дорогие мои друзья! Не могла поздравить Вас с Новым 2023 годом, и Рождеством Христовым… Потому что два раза в год была в бане то полгода, то три месяца из-за атаки из сумасшедшей страны…. Политика инстаграмм очень интересна, и даже уже реагирует просто на свинью, думая, что я оскорбляю соседей 😂😂😂 Мои мысли Вы знаете и более раскрыто сейчас я общаюсь в ФБ! Хотя пока тоже там в бане, но первый раз несмотря, что весь год я высказывали мысли так как чувствовала!", — пишет Анастасия Приходько.

Певица добавила, что теперь будет сдержаннее в своих заявлениях.

"Здесь я буду давать более семейный контент, работу, и всякую уйню, птички, деревья, озера…. Потому что такая здесь политика! Главное чтобы не терять Вас, я буду более сдержанной но, я найду способ, чтобы Вы понимали меня по намекам) )) Я благодарю всех кто рядом, кто у меня есть, и кто меня поддерживает))) Все мы пройдем и обязательно победа будет за нами! Слава Украине!!!💙💛", — подчеркнула Приходько.

Напомним, Анастасия Приходько разоткровенничалась об угрозах.

Как сообщала Politeka, Анастасия Приходько жестко прошлась по россиянам после трагедии в Виннице.

Также Politeka писала, что Анастасия Приходько показала нового члена семьи.