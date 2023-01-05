На своей странице в Instagram звезда откровенно рассказала, как начался ее год.

"Как это объяснить? 🤷🏼‍♀️ Казалось бы, не спав нормально длительное время, эдакий "праздник", река слез под речь Владимира Александровича, будто должна быть максимально истощенной. Но нет! С начала года эти дни я чувствую такой мощный эмоциональный подъем, столько сил и вдохновения, которые упорно вкладываю во все, что люблю. Есть впечатление, что пройдя этот рубеж (более психологический, конечно), вся усталость осталась позади, а теперь пришло время для уверенных шагов вперед", — пишет Анна Кошмал.

Актриса решила поделиться с украинцами своим позитивным настроением.

"Ибо: ты жив (уже неплохо, правда?); ничего нового нет, страха неизвестности уже тоже нет; есть четкое понимание как выбраться из любого кризиса; есть рядом проверенные войной люди, всегда готовые прийти на помощь; есть ощущение сплоченности; есть вера, что этот год будет точно лучше! Я немного поработаю здесь роутером и раздам ​​Вам свое настроение ворваться в этот год еще сильнее, еще энергичнее и всесильнее! Давайте сиять, освящать свой путь всем лучшим, что у нас есть ❤️", - подчеркнула Кошмал.

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

Как сообщала Politeka, звезда "Сватов" Кошмал поделилась рецептом счастья для украинцев.

Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.