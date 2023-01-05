Популярная украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" Злата Огневич, которая с начала войны активно гастролировала за границей с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась видео, на котором показала, как вышла на уборку завалов с десятками киевлян.

Так, на видео модно увидеть ужасные кадры последствий очередного взрыва в столике от рук российских оккупантов. Судя по видео, Злата встала бок о бок с десятками киевлян и разбирала завалы, не жалея сил и времени. По словам артистки, она была поражена масштабами разрушений и еще больше возненавидела оккупантов. При этом артистка была восхищена сплоченностью людей во время уборки.

В подписи к публикации Огневич написала: "В компании невероятных людей непобедимой страны сегодня убирали завалы после вражеских обстрелов Соломенского района Киева со стороны россии. Сердце разрывается после увиденного. Частные дома, разрушенные дотла. Стиральные машинки, игрушки, окна, посуда, картины – все это в один момент превратилось в мусор. Разве эти люди заслуживают такого? Нужно ли миллионный раз повторять, что я ненавижу врага. Но наши люди – это нечто удивительное! Через 2 часа мы, как муравьи, разобрали горы завалов. Благодарю вас! Вместе мы непобедима сила. Свет победит тьму! Иначе никак!".

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